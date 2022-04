Meteo: ultime piogge, in arrivo importanti sbalzi di temperatura!

I prossimi giorni si confermeranno davvero dinamici e movimentati, soprattutto dal punto di vista delle temperature. Si prospetta, infatti, un week-end ancora una volta invernale e dominato dalle correnti artiche.

L'irruzione artica sarà davvero breve, dalla durata non superiore alle 24 ore, ma tanto basterà per far letteralmente crollare le temperature da nord a sud. Ovviamente, essendo un passaggio freddo molto rapido, sarà seguito da un'impennata delle temperature ad inizio prossima settimana. Insomma prepariamoci a salire sulle montagne russe dei termometri, perché sarà molto facile imbattersi in cali e aumenti termici di oltre 10°C in poche ore.

VENERDI' 8 - Temperature in forte aumento su tutta Italia grazie ai miti venti di libeccio. Ci aspettiamo massime fino a 24-25°C in pianura Padana e lungo le coste adriatiche.

SABATO 9 - Calo importante delle temperature al nord per l'arrivo di un fronte freddo ricco di temporali. Entro sabato sera temperatura di 4-6°C in pianura (quasi 20°C in meno rispetto al pomeriggio di venerdì). Nel frattempo ancora clima mite al centro e al sud.

DOMENICA 10 - Calo notevole delle temperature sulle regioni centrali e meridionali (almeno 10°C in meno rispetto al giorno precedente). Nel frattempo temperature in aumento al nord grazie al ritorno del bel tempo.

LUNEDI' 11 - Temperature in aumento marcato al nord e al centro, lieve aumento al sud. Ma entro martedì si tornerà a respirare aria da piena primavera ovunque!