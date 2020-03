Meteo, ultime ore stabili: perturbazione africana minaccia il sud in attesa del freddo

L'alta pressione che per tutta la settimana ci ha regalato stabilità e clima molto mite da nord a sud, sta iniziando a perdere gradualmente colpi. La cupola anticiclonica sta subendo un forte attacco da parte di una perturbazione afro-mediterranea in risalita in questi minuti dalla Tunisia: la perturbazione porterà i suoi effetti quest'oggi principalmente sulla Sicilia, mentre domani potranno estendersi anche al resto del sud.

Tutto questo in attesa di una massa d'aria gelida proveniente dalla Russia che riuscirà a riportare l'inverno sulla nostra penisola nel corso della nuova settimana. Insomma, per l'alta pressione e la primavera si apre un periodo difficile, molto più dinamico e caratterizzato da importanti sbalzi termici.

Previsioni per oggi 21 marzo 2020

Nubi su Sardegna, Sicilia e Calabria: piogge estese sulla Sicilia specie tra ragusano, siracusano e catanese. In serata piogge in estensione anche alla Calabria. Nubi in aumento, senza piogge, anche su Campania, Basilicata e Puglia. Cieli sereni sul resto d'Italia, ma attenzione alla possibilità di locali rovesci o temporali sul nord-est (tra Friuli, Veneto e Trentino) nel corso del pomeriggio.

Clima ancora molto mite con massime fino a 19-20°C al nord, regioni tirreniche e Puglia.