Meteo: ultime ore di FORTE maltempo, FREDDO e neve, ecco dove

L'irruzione artica arrivata ieri in Italia continuerà ad apportare i suoi fenomeni su tante nostre regioni anche nel corso del week-end: saranno centro e sud a fare i conti con nubi, piogge e nevicate, mentre al nord avanza un consistente miglioramento del tempo.

Quella odierna sarà una giornata ricca di maltempo su regioni come Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata: le piogge saranno accompagnate da temperature sempre più basse grazie all'afflusso d'aria fredda proveniente da nord. Fenomeni più irregolari su Toscana, Lazio e Umbria, mentre avremo maggiori schiarite in Sardegna.

La neve conquisterà quote via via più basse in Appennino fino a portarsi a ridosso dei 500 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo. Neve fino a 600-700 metri in Molise, mentre nevicherà oltre i 800/900 metri sul meridione.

Al nord invece è tornato il sereno quasi ovunque, tranne su est Emilia e Romagna. L'alta pressione delle Azzorre si sta rapidamente espandendo verso la nostra penisola e sta riportando il Sole su quasi tutto il settentrione. Il satellite ci regala un notevole spettacolo bianco sulle regioni del nord: è ben visibile il manto nevoso caduto al nordovest, specie tra basso Piemonte ed Emilia occidentale. Si tratta della neve caduta negli ultimi giorni.

L'anticiclone sarà ben presto protagonista su tutta Italia: gli ultimi fenomeni interesseranno il sud nella giornata di domenica, dopodiché spazio al Sole e alla stabilità (seppur con un po' di maestrale) da inizio prossima settimana.