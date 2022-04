Meteo: ultime ore di alta pressione su tutta Italia, spunta la sabbia nei cieli del sud

L'anticiclone continua ad avvolgere tutta Italia e si prepara a regalarci l'ultima giornata stabile, per tutti di questa settimana. Da domani il tempo tenderà gradualmente a peggiorare partendo dalle regioni del nordovest, dopodiché tra domenica e lunedì anche tutto il resto d'Italia vedrà il ritorno di un tempo più incerto e instabile.Il satellite, tuttavia, non ci mostra solo bel tempo e cieli sereni. Il sud è sovrastato da un tappeto di nubi alte ricchissime di pulviscolo sahariano che andrà a sporcare i nostri cieli rendendoli lattiginosi per gran parte della giornata. Le maggiori concentrazioni di polvere desertica le avremo su Sicilia e Calabria, ma anche il resto del sud se la vedrà con velature piuttosto dense.



Qualche isolato temporale sarà possibile, nel pomeriggio, sulle Alpi occidentali ed in modo estremamente sporadico lungo l'Appennino. Discorso diverso per domani: i temporali e i rovesci diverranno sempre più frequenti sulle Alpi e tutto il nordovest.