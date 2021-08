Meteo: ultime ore bollenti e afose al centro-sud, calo delle temperature alle porte

Il grande caldo che ci fa compagnia da settimane (addirittura da mesi) ha finalmente le ore contate. Come già preventivato nei giorni scorsi, l'anticiclone africano sarà spazzato via da correnti più fresche provenienti dal nord Europa. Il crollo termico è già arrivato al nord dopo il passaggio dei forti temporali di ieri sera, mentre nelle prossime 24 ore toccherà al centro-sud.

Non ci saranno forti ed estese ondate di maltempo perché l'Italia resterà in un contesto debolmente anticiclonico, mentre le perturbazioni vere e proprie prediligeranno l'est Europa. Quel che conta, al momento, è l'allontanamento del cuore dell'anticiclone africano e l'ingresso di temperature più consone al periodo. Ci sarà qualche temporale sparso nelle zone interne del centro-sud tra oggi e domani, ma nulla che possa contrastare la siccità ben salda sul Meridione.

METEO 17 AGOSTO 2021 | Stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione di isolati temporali nelle zone interne di Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, Umbria, Marche e Lazio. Non escludiamo qualche isolata grandinata su monti e colline.Il caldo sarà ancora intenso fino al tardo pomeriggio su tutto il Meridione, mentre sulle regioni centrali avremo un calo sostanzioso delle temperature già nel corso della mattina. Entro sera le temperature e soprattutto l'umidità scenderanno anche sulle regioni meridionali. Insomma ci sarà il tanto sospirato "ricambio d'aria" che spazzerà via l'insopportabile aria afosa che aleggia nel Mediterraneo da settimane.