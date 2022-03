METEO: ultima giornata stabile, si avvicinano le perturbazioni atlantiche!

L'alta pressione sorvolerà lo Stivale ancora per poche ore. Già in questi minuti, puntando lo sguardo ad ovest sul satellite, possiamo notare un deciso aumento delle nubi e dell'instabilità, segno dell'attivazione delle correnti atlantiche sull'Europa occidentale. Saranno proprio queste correnti a demolire l'anticiclone nel Mediterraneo e a favorire il ritorno del maltempo nel corso della settimana.La giornata odierna, dunque, sarà l'ultima caratterizzata da tempo stabile da nord a sud. I cieli saranno sereni o velati, con nubi alte in aumento dal pomeriggio proprio ad indicare l'avvicinamento della perturbazione. Temperature gradevoli, con picchi di 20°C sia al nord che al sud.

Domani il tempo peggiorerà nettamente su gran parte del centro Italia e parzialmente anche al nord. Le precipitazioni più abbondanti arriveranno su Liguria orientale, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Romagna. Piogge sparse più deboli in Piemonte, Lombardia, Liguria occidentale, Triveneto e Sardegna. Scirocco in rinforzo al sud con piogge più presenti in Campania e Sicilia.

Il maltempo non si limiterà alla sola giornata di mercoledì, bensì proseguirà nel resto della settimana sfociando in una clamorosa ondata di freddo invernale nel week-end.