METEO: tutto quello che succederà nel WEEK-END

Sarà un week-end dai due volti in Italia: dapprima stabile e mite, poi temporalesco e...ancora mite! Le temperature saliranno nettamente a partire da venerdì, complice l'ingresso di correnti tiepide sub-tropicali in seno all'anticiclone che, per qualche ora, riuscirà a rimettere piede sullo Stivale.

Ma la sua durata sarà davvero breve! Già da domenica si affaccerà una nuova perturbazione nord-atlantica, la quale determinerà un deciso peggioramento con tanti temporali. Le temperature, tuttavia, non subiranno particolari cambiamenti in questo primo atto del peggioramento.

Decisamente diverso il discorso ad inizio settimana, nel pieno del ponte del 25 Aprile, quando irromperà aria più fredda a cominciare dal nord Italia e sarà responsabile di un marcato calo termico.

SABATO 22 - Giornata stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per qualche veloce temporale pomeridiano nei settori interni e montuosi. Bel tempo sulle coste e clima mite.

Le temperature massime sfioreranno i 21-23°C.

DOMENICA 23 - La settimana si conclude con l'instabilità, nuovamente al nord! Piogge e temporali localmente intensi sul Settentrione. Isolati fenomeni lungo l'Appennino centro-meridionale, in spostamento sulle regioni adriatiche.

Temperature addirittura in ulteriore aumento. In tarda mattina possibili picchi di 23-25°C.