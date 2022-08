Meteo: tutti i TEMPORALI di venerdi e sabato in Italia

Ecco la situazione sinottica attesa sull'Italia nella notte tra venerdi 12 e sabato 13 agosto:

Ecco al posizione della nuova goccia fredda che determinerà una sventagliata di temporali da nord a sud. Le regioni maggiormente interessate saranno le centrali e meridionali, ma con riflessi anche al nord specie venerdì.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei temporali previsti in Italia nella giornata di venerdi 12 agosto:

Temporali sulle Alpi orientali, in sconfinamento verso le aree di pianura del nord-est. Temporali anche su Appennino Ligure e Alpi Marittime, sul resto del nord assenza di fenomeni. Al centro temporali sul Lazio, per il resto fenomeni poco probabili, addirittura assenti sulla Sardegna e il medio Adriatico. Al sud temporali sparsi specie nel pomeriggio e nelle aree interne, con sconfinamenti possibili lungo le coste del Tirreno e l'est della Sicilia. Fenomeni meno probabili sul Molise.

Questi invece sono i temporali attesi nella giornata di sabato 13 agosto:

Al nord ultimi temporali nella notte su Golfo Ligure e alto Adriatico, per il resto situazione in miglioramento con ampie schiarite anche sulla Toscana. Fenomeni assenti sulla Sardegna e gran parte della Sicilia eccetto il Messinese. Sul resto d'Italia temporali sparsi che tenderanno a concentrarsi in giornata al sud. Temperature in calo e ventilazione vivace da nord ovunque.

