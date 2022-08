Meteo: tutti i TEMPORALI di GIOVEDI e VENERDI in Italia

Il primo giorno dell'autunno meteorologico debutterà con una sinottica molto instabile sull'Italia. Ecco la situazione prevista nelle ore centrali di giovedi 1 settembre:

Si nota una seconda perturbazione che agirà con il suo carico di temporali soprattutto al centro e al sud. A seguire l'alta pressione non rimonterà, ma da ovest arriveranno altre perturbazioni nel fine settimana.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 1 settembre:

Temporali anche forti saranno possibili lungo il versante adriatico e su tutto il centro-sud peninsulare ad eccezione di Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio. Qualche temporale anche ad ovest della Sardegna e sul nord della Sicilia. Al nord temporali più isolati e limitati all'arco alpino, con qualche sconfinamento verso i settori di pianura più settentrionali.

Temperature in calo specie al centro e al sud, sotto eventuali fenomeni. Stazionarie altrove.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di venerdi 2 settembre:

Torneranno i rovesci al nord-ovest con qualche temporale sulle Alpi. Ancora residui temporali sul medio-basso Adriatico e tra la Sicilia e la Calabria al mattino, ma in via di attenuazione, per il resto tempo soleggiato e temperature in lieve aumento.

