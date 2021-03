Meteo: tutte le cose da sapere sul TEMPO sino alla fine di marzo!

La depressione in formazione nell'area mediterranea per la giornata di lunedì 8 marzo sarà probabilmente l'unica nota saliente del periodo che ci apprestiamo a vivere, infatti essa determinerà un importante peggioramento sulle regioni centrali e poi meridionali, vediamo qui sotto la mappa barica proprio per la giornata in oggetto:

La fase successiva sarà caratterizzata dal ritorno delle correnti miti occidentali e da una generale variabilità senza fenomeni rilevanti, come si vede in questa mappa barica prevista per venerdì 12 marzo, dove si nota anche una tendenza ad un leggero effetto foehn sul settentrione:

Da notare la grande convergenza modellistica sul possibile avvento di un anticiclone piuttosto potente dalla metà del mese in poi, come si nota nella media degli scenari tracciata dal modello americano:

Al momento si prevedono mediamente valori pressori di 1020hPa ma il modello non esclude anche picchi ben più elevati; al momento un 40% degli scenari non esclude valori oltre i 1030hPa, come si vede rappresentato in questa mappa con quei colori tra il blu e il verde:

Tuttavia uno sbilanciamento del quartier generale dell'alta pressione potrebbe anche favorire l'inserimento di aria fredda da nord durante gli ultimi giorni del mese, anche se un rallentamento della corrente a getto con simili conseguenze si prevede solo per l'inizio di aprile.

IN SINTESI

-l'episodio piovoso di lunedì 8 e martedì 9 al centro e poi al sud sarà piuttosto rilevante, al nord farà freddo ma senza piogge.

-la successiva fase atlantica da ovest non offrirà occasioni di maltempo importante, al massimo qualche pioggia tra levante ligure e Tirreno.

-il ritorno dell'anticiclone tra il 15 e il 20 del mese, forse anche oltre tale data, sembra ampiamente possibile con bel tempo per tutti e mitezza primaverile.

-da verificare un eventuale inserimento di correnti fredde da nord per fine mese.