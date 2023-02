Meteo, tutta la pioggia fino a fine settimana!

Sarà una settimana perturbata, su questo non c'è ombra di dubbio. Come già visto in questo articolo avremo a che fare con una depressione stazionante nel Mediterraneo, in particolare Tirreno centro-meridionale.

Questa depressione apporterà precipitazioni frequenti al centro e al sud che, al netto di qualche naturale pausa asciutta, porteranno ad accumuli totali degni di nota fino al termine della settimana. Anche il nord avrà la sua piccola dose di maltempo tra mercoledì e giovedì grazie alla risalita di un flusso umido da sud che regalerà piogge ed anche fiocchi di neve, localmente fino in pianura.

Ma dove pioverà di più fino al week-end? Diamo un'occhiata ai tre principali centri di calcolo ECWMF, GFS e GEM.

Il modello europeo ECMWF propone precipitazioni abbondanti sul medio Adriatico tra Marche e Molise, oltre che su Sardegna, Sicilia occidentale, Lazio, coste toscane, Campania, Calabria e Salento. Gli accumuli totali potrebbero superare diffusamente i 30 mm, con picchi superiori ai 60-70 mm fino al termine della settimana. Si tratta di accumuli totali, corrispondente alla somma di ogni piovasco o acquazzone che si verificherà. Più ai margini il nord, dove eccezion fatta per le piogge di mercoledì e le prime ore di giovedì non ci saranno altre occasioni di maltempo.

Grossomodo simile il modello americano GFS, che mostra accumuli degni di nota fino a domenica su Sardegna, Sicilia occidentale, Marche, Abruzzo e coste tirreniche tra Lazio e Campania. Piogge moderate al nord mercoledì con accumuli non superiori ai 15-20 mm, poi graduale cessazione dei fenomeni.

Anche il modello canadese GEM non si discosta particolarmente dagli accumuli proposti dai precedenti modelli. Troviamo piogge più presenti su Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Marche, ovvero i settori che si ritroveranno sotto l'azione diretta del ciclone intrappolato nel medio Tirreno.