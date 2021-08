Meteo: tregua troppo breve, da domenica nuova ondata di caldo, ecco su quali regioni

L'ingresso di aria leggermente più fresca da nord-ovest verso il cuore del Mediterraneo sta favorendo un generale calo delle temperature. Il caldo è ancora ben presente su tutto il Meridione, ma è altresì vero che ci troviamo davanti a temperature ben più basse rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi.

Il calo termico diverrà più incisivo tra stasera e domani mattina su tutto il Meridione, tanto che le temperature massime, domani, saranno comprese tra i 28 e 32°C in tante città. Farà caldo, ma sarà un caldo decisamente molto più sopportabile.

Questa tregua durerà fino a sabato, dopodiché la colonnina di mercurio tornerà prepotentemente a salire su tutta la nostra penisola.

FORTE ONDATA DI CALDO IN ARRIVO | L'ennesima intensa ondata di caldo di questa rovente estate avrà inizio da domenica e proseguirà molto probabilmente fino al termine della prossima settimana. Insomma, si prospettano almeno altri 7 giorni di caldo continuativo e pesante, sia di giorno che di sera.

Le temperature saliranno nuovamente a 37-40°C in tante località del centro-sud, soprattutto sulle isole maggiori e in Calabria, le più esposte alle caldissime correnti sub-tropicali.

Domenica 8 agosto torneranno i temporali al nord, prima di una netta stabilizzazione dell'aria a partire da lunedì. La notevole forza dell'anticiclone sub-tropicale impedirà la formazione dei temporali di calore pomeridiani su quasi tutta Italia. Il caldo, inoltre, raggiungerà anche il settentrione seppur in modo più attenuato rispetto al sud.

Ad inizio prossima settimana è probabile che alcune località situate nelle aree interne di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna possano rilevare temperature di 42 o 43°C.