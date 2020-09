Meteo: tra schiarite e temporali, rischio nubifragi e grandine

Le correnti atlantiche diventano via via sempre più marcate e presenti all'interno del Mediterraneo, a discapito dell'anticiclone ormai davvero ai suoi ultimi sussulti. Ieri non sono mancati disagi e danni legati al maltempo ed ora ci prepariamo ad una nuova giornata ricca di instabilità e intensi temporali su tante nostre regioni.



Saranno le regioni tirreniche a fare i conti coi fenomeni più diffusi e intensi: Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Toscana saranno colpite da numerosi rovesci e temporali, soprattutto tra tarda mattina e pomeriggio.



L'instabilità non risparmierà anche Umbria, zone interne delle Marche e dell'Abruzzo, Molise e anche la Puglia centro-meridionale: ci aspettiamo nuovi forti temporali nell'entroterra barese e quest'oggi anche sul leccese, specie sulla costa adriatico.



Anche sulle regioni settentrionali l'instabilità crescerà sensibilmente nelle prossime ore: in particolare su Liguria orientale, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia potranno svilupparsi tanti acquazzoni e locali temporali, seppur non particolarmente intensi. I fenomeni più forti come grandine e nubifragi significativi saranno presenti con molta probabilità in Puglia, in Toscana e nelle zone interne di Marche, Umbria e Abruzzo.