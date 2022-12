Meteo: tra giovedi e venerdi arriveranno PIOGGE su alcune regioni e NEVICATE in montagna

Di seguito, la mappa sinottica a scala europea attesa nella notte tra giovedi 29 e venerdi 30 dicembre:

Notiamo una fervente attività depressionaria su tutto il comparto centro-settentrionale del Continente. Si tratterà di aria temperata proveniente dall'Oceano a cui faranno capo diverse perturbazioni. Sul Mediterraneo la pressione si manterrà ancora abbastanza alta al centro e al sud, mentre tenderà a calare al nord. Ciò dovrebbe consentire il transito delle code delle perturbazioni che porteranno maltempo oltralpe.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 29 dicembre:

Rovesci sull'alta Toscana e su parte del Friuli. Per il resto piogge deboli o pioviggini sulla pianura padana centro-orientale, unitamente a piovaschi sulla Corsica, sul resto della Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio. Qualche nevicata si prevede in Val d'Aosta sopra i 1200 metri. Sul resto d'Italia non si prevedono cambiamenti.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 30 dicembre:

Ancora rovesci su alta Toscana e coste giuliane, piogge deboli o pioviggini sulla Pianura Padana centro-orientale. Piovaschi tra Corsica, Sardegna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio, fino alla Campania. Nevicate sopra i 1200-1400 metri su Val d'Aosta e Val d'Ossola, per il resto situazione invariata.

Maggiore ventilazione ovunque, temperature in contenuto calo e miglioramento della qualità dell'aria nelle città.

