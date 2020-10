METEO: tra giovedì 5 e sabato 7 novembre torna il bel tempo, poi nuovamente la PIOGGIA...

La debole perturbazione che tra martedi 3 e mercoledi 4 novembre determinerà qualche pioggia al nord (si leggano qui tutte le delucidazioni in merito: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-martedi-3-e-mercoledi-4-novembre-un-po-di-pioggia-arriver-al-nord/87673/), scivolerà sul bordo orientale della "pancia anticiclonica" presente in Atlantico.

Successivamente, si scaverà una depressione in sede iberica che resterà parcheggiata in zona per qualche giorno. Tutto ciò farà rimontare temporaneamente l'alta pressione da noi e sull'Europa centro-orientale, come dimostra questa mappa valida per venerdi 6 novembre:

In altre parole, tornerà il bel tempo sull'Italia accompagnato da temperature miti di giorno e qualche nebbia sulle pianure tra la notte e il primo mattino.

A seguire, la depressione "in parcheggio" sull'Iberia si sposterà verso levante causando un nuovo peggiorameno del tempo a partire dal nord e dal centro. Ecco la previsione imbastita dal modello americano per domenica 8 novembre:

Tempo in graduale peggioramento da ovest stante l'avvicinamento della struttura instabile che dalla Penisola Iberica si sposterà verso levante. In altre parole, sull'Italia tornerà la pioggia, ma in un contesto termico sempre piuttosto mite.

