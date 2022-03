Meteo: tra domenica e lunedi ARIA FREDDA sull'Italia con PRECIPITAZIONI su alcune regioni

Breve retromarcia della primavera nei prossimi 3-4 giorni, stante l'arrivo di correnti fredde dall'est europeo. Tali correnti tenderanno a contrastare con aria mite e umida alle basse latitudini del Mediterraneo, con piogge segnatamente sulle Isole e al meridione.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nell'arco della giornata di domenica 20 marzo:

Aria moderatamente fredda da nord-est in contrasto con aria umida e mite tra est e sud-est sulle Isole e al sud. In queste aree avremo rovesci o piovaschi sparsi. Qualche nevicata è attesa sull'Appennino meridionale sopra i 700-800 metri, 900 metri sul nord della Sicilia e 1000 metri in Sardegna.

Al nord e sulla Toscana tempo spietatamente asciutto a parte qualche spruzzata di neve sopra i 500 metri sulle Alpi occidentali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per lunedi 21 marzo in Italia:

Sarà forse la giornata più fredda. Correnti da nord-est su tutta l'Italia. Piovaschi su Sardegna, Sicilia e al sud, con neve sopra i 650 metri sulla Lucania. Sul resto d'Italia asciutto con qualche debole gelata al mattino sulle pianure del nord.

