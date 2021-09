Meteo: tra acquazzoni, temporali e variabilità, continua il caldo al sud

Le instabili correnti occidentali hanno indebolito fortemente l'alta pressione su gran parte d'Italia, soprattutto sul centro-nord, dove sono arrivate piogge e locali forti temporali nelle ultime ore. Non sono mancati i disagi soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Veneto a causa delle piogge a carattere di nubifragio.



L'instabilità è riuscita ad estendersi nelle ultime ore anche a Campania, Puglia, Molise e Lazio ma le piogge sono perlo più deboli e ricche di pulviscolo sahariano. Tuttavia i fenomeni in transito al sud sono molto rapidi e fugaci, tanto che a breve lasceranno nuovamente spazio al Sole e al caldo.



METEO 17 SETTEMBRE | La parte più intensa dell'instabilità sposta l'attenzione al centro Italia, alla Liguria orientale e al Triveneto. Possibilità di temporali intensi tra Toscana settentrionale, spezzino, Marche, Umbria e nuovamente su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia (specie nel pomeriggio). Isolati acquazzoni anche su Lazio, Abruzzo, Molise, Liguria centrale, alto Piemonte, Lombardia. Variabile su Campania, Puglia, Basilicata: qui avremo schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.Le temperature saranno ancora particolarmente alte al sud, con massime fino a 32-33°C in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Picchi di 32°C in Molise e Sardegna.