Meteo: Ã¨ tornato il tempo uggioso al nord, tutt'altra storia al sud

Il tempo è tornato a peggiorare su gran parte del nord a tratti anche al centro Italia, come già anticipato.



Le umide e instabili correnti atlantiche si sono riappropriate di tante nostre regioni e proseguiranno in questa loro azione addirittura per buona parte della settimana.



Discorso totalmente diverso per il sud, dove i cieli sono sereni ovunque e le temperature aumentano sempre più grazie all'anticiclone africano in costante espansione verso questi settori. Il rinforzo dell'anticiclone è una diretta conseguenza dell'intensificazione del maltempo tra il nord Italia e il Mediterraneo occidentale.



METEO OGGI 26 APRILE 2021 | Tempo incerto, simil autunnale, su gran parte del nord. I cieli saranno nuvolosi e mentre le piogge si concentreranno soprattutto su Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia. Locali piogge residue al mattino su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche.

Man mano che ci spostiamo verso sud si farà sentire l'azione dell'alta pressione e di conseguenza avremo tempo via via sempre più stabile e soleggiato.



Temperature in forte aumento su tutto il sud, con picchi fino a 26-27°C sulle isole maggiori. Nettamente più fresco al nord con massime non oltre i 15-18°C.