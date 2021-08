Meteo: tornano a scendere le temperature al sud, isolati FORTI temporali

Dopo la breve ondata di caldo delle scorse 48 ore al sud, determinata da un rapido passaggio di un anticiclone mobile al seguito di un fronte perturbato, le temperature sono già in diminuzione. Solo Calabria e Sicilia saranno ancora interessate da temperature elevate, ma in modo molto graduale anche qui avremo una costante riduzione del caldo.

L'aria più fresca, gradevole e instabile proveniente dal nord Europa si impossesserà di quasi tutto il centro-nord e parte del sud, ma con effetti ancora abbastanza marginali. Per un corposo peggioramento del tempo, con piogge estese, occorrerà attendere probabilmente il week-end.

METEO 24 AGOSTO 2021 | Al mattino tempo stabile quasi ovunque ad eccezione di isolati rovesci nelle Marche. Nel pomeriggio, però, si attiverà l'instabilità tipica delle ore pomeridiane: questa interesserà Marche meridionali, Abruzzo, Umbria, Molise e, in modo più disorganizzato, anche zone interne del Lazio, della Puglia e della Basilicata.

Altrove tempo generalmente più stabile. Umidità molto alta sulle regioni adriatiche e al sud.Su Abruzzo e Molise i fenomeni potrebbero rivelarsi molto intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.