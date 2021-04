Meteo: torna un po' di pioggia da lunedì al nord, quasi ESTATE al sud

Dopo una domenica soleggiata su tutta Italia, nessuna regione esclusa, il tempo è nuovamente pronto a cambiare su alcune nostre regioni. A partire da domani, giorno tanto atteso per via delle numerose riaperture da nord a sud, le nubi torneranno minacciose sul Settentrione e in molte località occorrerà nuovamente l'ombrello.

Nubi, piogge e qualche temporale saranno legati a umide e fresche correnti atlantiche che nei prossimi 3-4 giorni riconquisteranno sia il Mediterraneo occidentale che le regioni del nord. Inoltre, a partire da martedì, l'instabilità riuscirà ad inglobare anche le regioni centrali.

Grande escluso invece il sud Italia: qui agiranno le calde correnti africane che faranno ulteriormente salire le temperature su valori quasi estivi, specie sulle isole maggiori.

CALDO IN ARRIVO | L'alta pressione africana si rinforzerà sulle regioni meridionali e persisterà con molta probabilità per tutta la settimana in arrivo, quantomeno fino al 1° maggio. Le temperature già domani saranno piuttosto alte, con picchi fino s 26-27°C su Sardegna e Sicilia, ma sarà nella seconda parte della settimana che la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere addirittura i 30°C.



PIU' FRESCO E INSTABILE AL CENTRO-NORD | L'aumento termico sarà decisamente più contenuto sul centro-nord, addirittura quasi inesistente sul nord-ovest. Nubi, piogge e qualche temporale arriveranno tra domani e martedì su parte del nord (specie sui rilievi e settori pedemontani), mentre la neve scenderà oltre i 1500-1800 metri di quota.

Martedì ci aspettiamo nubi, piovaschi e locali temporali anche al centro, specie su Toscana, Umbria e Lazio.

I fenomeni saranno accompagnati anche dal pulviscolo sahariano, che sin da domani ricoprirà i cieli di tutta Italia.