Meteo: torna l'anticiclone, clima più TIEPIDO ma non per tutti

Si sta concludendo una settimana estremamente dinamica e turbolenta, in particolare per le regioni del Centro e del Sud, che hanno dovuto affrontare diverse perturbazioni e piogge localmente intense, soprattutto sui versanti tirrenici. L'ultima perturbazione della settimana arriverà proprio questa domenica, come visto in questo articolo. Successivamente, ci sarà spazio per l'anticiclone nordafricano che cercherà di ritornare protagonista nel Mediterraneo, dopo essere rimasto in disparte per oltre tre settimane.

Da lunedì, il vasto campo di alta pressione proveniente da sud-ovest allontanerà gli ultimi residui effetti della perturbazione del weekend, ponendo così le basi per l'avvio di un nuovo periodo stabile e, tutto sommato, piacevole dal punto di vista termico. È importante ricordare, come già anticipato nei precedenti editoriali, che questo anticiclone non dominerà la scena per l'intera seconda decade di novembre, ma sarà piuttosto breve e poi darà spazio a nuovi e significativi sbalzi di temperatura.

Ma di quanto effettivamente aumenteranno le temperature in questi giorni? Con l'arrivo di queste correnti più tiepide provenienti dal Marocco e dall'Algeria, ci imbatteremo in un notevole incremento delle temperature, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove tra martedì e giovedì si registreranno i valori più elevati. In queste aree, le temperature massime potrebbero localmente raggiungere i 24-25 °C, con qualche picco di 27 °C, in particolare nelle zone interne del Siracusano e del Catanese.

Spostandoci verso nord, l'aumento delle temperature sarà più contenuto e influenzato dalla presenza di nubi basse e nebbie. Questa leggera nuvolosità marittima che si svilupperà principalmente sul lato tirrenico renderà i cieli abbastanza grigi e uggiosi non solo durante la notte e all'alba, ma anche nelle ore centrali delle giornate, portando localmente delle isolate pioviggini nelle aree montane. Di giorno, ci saranno alcuni momenti di Sole in più tra la Liguria e la Calabria, ma in generale prevarranno queste nubi basse, che limiteranno l'aumento delle temperature. Un discorso simile vale anche per la Val Padana, che vedrà lo sviluppo di banchi di nebbia e foschie, localmente piuttosto estesi, non solo di notte, ma anche nelle ore mattutine.

Nella mappa qui sopra possiamo osservare le previsioni di soleggiamento per la giornata di mercoledì, che mostrano chiaramente una maggiore presenza di nubi basse e nebbie al Nord e lungo le regioni tirreniche. Al contrario, sul versante Adriatico e lungo l'arco ionico, i cieli saranno nettamente più sereni, con un soleggiamento pressoché totale.