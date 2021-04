Meteo: torna il Sole, la neve in Appennino visibile dal satellite

Risveglio davvero freddo in tutta Italia quest'oggi dopo le piogge e le nevicate di ieri. Purtroppo segnaliamo anche vaste e intense gelate in pianura Padana e nei fondovalle alpini e prealpini, così come nelle zone interne di Toscana e Marche dove si registrano minime addirittura vicine ai -10°C.

Fortunatamente ora la massa d'aria più fredda e instabile si sta allontanando rapidamente e alle sue spalle è tornato il Sole, che risplende ora su tutto lo Stivale. Dal satellite è evidente la neve caduta la scorsa sera su colline e rilievi del sud, specie tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Subappennino Dauno.

San Marco in Lamis (FG) imbiancata stamattina.



METEO 8 APRILE 2021 | Giornata stabile e soleggiata su tutta Italia grazie al graduale rinforzo dell'alta pressione che allontanerà le fredde correnti artiche. Ancora residue raffiche di maestrale saranno possibili al sud e sul basso Adriatico, ma in graduale attenuazione dal pomeriggio. Temperature massime in aumento ovunque rispetto a ieri di circa 3-4°C.



Serata fredda su tutta Italia e nella notte ancora rischio gelate soprattutto nelle zone interne del centro-sud, a causa dell'inversione termica notturna dovuta ai cieli sereni e all'assenza di vento.