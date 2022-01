Meteo: torna il MALTEMPO con pioggia e neve. Forte aumento termico per alcune regioni

Il tempo è pronto a peggiorare su tante nostre regioni a cominciare proprio da oggi. L'alta pressione africana sta rapidamente togliendo le tende e lascerà il fianco scoperto e preda delle correnti nord atlantiche decisamente più fredde e instabili. Le prime piogge stanno interessando in queste ore la Liguria centrale e la Lombardia, ma siamo solo agli inizi del peggioramento che diverrà certamente più consistente ed esteso nel corso della giornata.

Ci aspettiamo piogge, nelle prossime ore, su Lombardia, Liguria orientale, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Entro sera le prime piogge invaderanno anche Marche, Umbria e Lazio. La neve scenderà sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino settentrionale oltre i 1000 metri al mattino, per poi toccare quote di alta collina entro sera. I fiocchi bianchi potrebbero arrivare fino a bassissima quota su Veneto, Trentino ed Emilia Romagna nel corso della notte e le prime ore della mattina dell'Epifania (domani).

Sulle isole maggiori, al sud e sul medio-basso adriatico avremo oggi tempo stabile e soprattutto particolarmente mite. La perturbazione innescherà correnti più miti di libeccio che faranno schizzare le temperature fino a 17-19°C su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La situazione cambierà radicalmente nel corso dell'Epifania grazie al transito della perturbazione che porterà nubi, piogge sparse ed un sensibile calo delle temperature.