Meteo: temporaneo miglioramento oggi, poi tornano tanti TEMPORALI

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase instabile degli ultimi giorni al centro-sud si è ormai allontanato verso la Grecia, favorendo un netto miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia.

Oggi, Giovedì 25 Agosto, avremo per tanto una giornata ampiamente stabile sulla nostra penisola, con qualche disturbo ancora all'estremo Sud ma molto più localizzato rispetto ai giorni scorsi. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi; fra tarda mattinata e ore pomeridiane avremo locali addensamenti con qualche isolato rovescio su Alpi (specie di nord-est), Appennino centrale (Lazio, Abruzzo), Calabria e Sicilia orientale, su queste ultime due regioni con possibili sconfinamenti sulle coste.

L'instabilità tornerà ad aumentare già dalla giornata di domani, poi soprattutto nel week-end, quando un calo dei geopotenziali associato all'afflusso di aria più fresca atlantica favorirà il ritorno di molti temporali da nord a sud, non soltanto a ridosso dei rilievi ma anche sulle aree pianeggianti.