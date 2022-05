METEO: temporali isolati ma forti, il caldo non molla la presa!

È un risveglio da piena estate quello che stiamo vivendo oggi 25 maggio. L'anticiclone africano continua ad avvolgere tante nostre regioni, in particolare quelle centrali e meridionali dove le temperature minime spesso non sono scese sotto i 20°C. Un po' di instabilità la troviamo al nordovest e sull'arco alpino, dove ieri si sono verificati temporali molto intensi.Anche oggi l'instabilità concederà il bis: ci aspettiamo piogge sparse, isolati acquazzoni intensi e anche locali temporali. L'instabilità più forte coinvolgerà Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige. Isolati fenomeni sono attesi anche in Emilia, Veneto, e Friuli.

Al centro e al sud dominerà l'alta pressione, ma le nubi sono attese in graduale aumento! Si tratta di nubi medio-alte molto ricche di polvere sahariana che andrà inevitabilmente a sporcare i cieli. Il caldo si farà sentire certamente, con picchi termici nel pomeriggio fino a 35-37°C nei settori interni di Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Molise, Sicilia.