METEO -TEMPORALI: dove saranno maggiormente probabili nei prossimi 10 giorni?

Siamo in pieno assetto estivo ed i temporali tendono ad assecondare i rilievi, segnatamente quelli alpini. Non dobbiamo dimenticare che sulle Alpi e le Prealpi i massimi di pioggia si hanno in estate, all'opposto di ciò che capita sul resto d'Italia.

Anche nei prossimi 10 giorni non vi saranno grosse novità dal punto di vista temporalesco sull'Italia.

La mappa mostra il quadro dei millimetri di pioggia attesi in Italia per i prossimi 10 giorni. Si tratta di una stima approssimativa che non deve essere presa come oro colato, ma da bene l'idea dove i temporali si accaniranno maggiormente.

Avremo 3 zone di influenza. Le Alpi, le Prealpi ed i settori di pianura posti a nord del Po avranno PROBABILITA' ALTA di avere TEMPORALI nei prossimi 10 giorni; le zone della media pianura, l'Appennino Ligure e Tosco Emiliano avranno PROBABILITA' MEDIA; più a sud, ovvero sul resto d'Italia, la medesima probabilità sarà BASSA nelle aree interne appenniniche e NULLA lungo le coste e sulle Isole.

