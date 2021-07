Meteo: TEMPORALI anche VIOLENTI nei prossimi 10 giorni in Italia, vi diciamo dove...

Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto l'estate solitamente raggiunge la fase topica in fatto di sole e caldo sulla nostra Penisola. I temporali più forti sono spesso confinati alle aree montuose, segnatamente alle Alpi, anche se qualche sconfinamento sulla Valpadana è possibile.

I prossimi 10 giorni non tradiranno troppo queste aspettative; la mappa delle precipitazioni cumulate nei prossimi 10 giorni (fino a venerdi 30 luglio) è la prova lampante di ciò che abbiamo appena scritto.

Vi ricordiamo di non prendere il valore espresso in millimetri come oro colato . Si tratta di stime approssimative per dire dove saranno maggiormente presenti i fenomeni.

Temporali anche intensi saranno presenti nei prossimi 10 giorni lungo tutta la chiostra alpina, con punte di 60-70mm indicativi. Il rischio di sconfinamenti in pianura sembra al momento limitato ai settori della Valpadana posti a nord del Po.

A sud del Po, sulla Liguria e l'Emilia Romagna fenomeni scarsi o assenti.

Sul resto d'Italia il rischio di temporali sarà basso o nullo; basso lungo l'Appennino centro-meridionale nel pomeriggio, nullo lungo le coste e sulle Isole.

