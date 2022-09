Meteo: temporali anche forti dal pomeriggio/sera di oggi al Nord, caldo al Centro-Sud

Un indebolimento dell'alta pressione e il contemporaneo scorrimento di correnti d'aria più fresche atlantiche determineranno lo sviluppo di rovesci e temporali sulle regioni settentrionali nelle prossime ore, specialmente nella seconda parte di giornata.

I fenomeni interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini, dal Piemonte al Veneto, la Liguria centrale (dove è già in atto un temporale), il Piemonte centro-settentrionale e l'area settentrionale della Lombardia (su queste due regioni attesi fenomeni anche intensi) dal tardo pomeriggio/serata. Rovesci più isolati, sempre dal pomeriggio-sera, anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro-Sud invece le condizioni meteo permarranno stabili. Passaggi nuvolosi, associati a isolati acquazzoni di breve durata, transiteranno su Toscana, Umbria, Marche. Altrove avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Le temperature saranno in aumento al centro-sud, dove potremo toccare punte di 32-33 gradi. Caldo intenso soprattutto su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Valori più contenuti al Nord, con massime sotto i 30 gradi.