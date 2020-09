Meteo: tempo in peggioramento, nubi e piogge in arrivo

Dopo la fine definitiva del caldo afoso che ci ha fatto compagnia per quasi tutto il mese di agosto, le temperature sono tornate su valori accettabili e gradevoli tipici del periodo. Sicuramente il caldo tornerà, soprattutto nel week-end, ma non sarà minimamente paragonabile alle ondate di caldo afoso nelle scorse settimane.

Per il momento dobbiamo fare i conti con una nuova perturbazione, non particolarmente intensa, che porterà un blando peggioramento del tempo da nord a sud nelle prossime 36 ore. Già questa mattina notiamo la presenza di nubi e locali piogge al nord e sulle isole maggiori, segno del graduale avvicinamento di questa perturbazione.

Previsioni per oggi 2 settembre 2020



Cieli nuvolosi su Sardegna, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Nubi in aumento anche su Calabria, Campania, Puglia, Lazio e gran parte del nord, specie nel pomeriggio.

Piogge concentrate principalmente su Sardegna meridionale e orientale, Sicilia centro-orientale, con isolati temporali anche di forte entità. Temporali pomeridiani e serali sull'arco alpino e in pianura Padana, specie su cuneese, torinese, astigiano, cremonese, mantovano, veronese, rodigino, padovano, modenese, reggiano.

Fenomeni isolati possibili anche sulle zone interne del centro Italia, principalmente in Appennino.