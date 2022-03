METEO: tempo in miglioramento, nel week-end altro MALTEMPO?

Le fredde correnti continentali stanno gradualmente mollando la presa e ne conseguirà un discreto miglioramento del tempo su tutta la penisola. Le temperature, tuttavia, resteranno basse e sotto le medie del periodo ancora per molti giorni, probabilmente fino al termine della settimana.Oggi un po' di nuvolosità residua interesserà il sud Italia, ma senza fenomeni particolari: al più qualche fiocco di neve in collina su Puglia e Basilicata, ma del tutto irrisorio. Sole al centro e al nord, in un contesto freddo.

Fino a venerdì nulla da segnalare: avremo un momentaneo rinforzo dell'alta pressione che regalerà due giornate fredde ma stabili.

Nel fine settimana si preannuncia un nuovo peggioramento, questa volta ad opera di una depressione atlantica che scorrerà sul Mediterraneo meridionale. Il maltempo coinvolgerà principalmente le isole maggiori ed il sud, mentre sul resto d'Italia avremo fenomeni marginali o di passaggio. Qualche piovasco potrebbe farsi strada anche al nord, specie su Piemonte ed Emilia Romagna, ma con accumuli molto blandi.

Tornerà la neve in Appennino, su quello meridionale principalmente, dato che continuerà a persistere aria fredda dai Balcani.

Un vero e proprio cambio di passo potrebbe arrivare entro metà mese, per l'arrivo di correnti più miti sub-tropicali.