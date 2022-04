Meteo: temperature in lenta ripresa, altra perturbazione a metà settimana!

È un inizio di settimana freddo in Italia, dove persistono correnti fredde del nord Atlantico responsabili di tanta nuvolosità e anche isolati fenomeni. Il freddo, tuttavia, è agli sgoccioli ed a breve sarà via via sostituito da correnti più tiepide provenienti dal medio Atlantico.

L'aumento termico significativo arriverà da venerdì su tutta Italia, con il termometro che segnerà oltre 20°C in tantissime località dello Stivale.Mentre le temperature andranno man mano salendo dovremo comunque fare i conti con diverse note instabili: innanzitutto oggi avremo tanta nuvolosità specie al centro e al sud, mentre qualche piovasco potrebbe interessare Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Isolati acquazzoni anche in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte specie nel pomeriggio.

Satellite in tempo reale:



Un'altra perturbazione, ben più organizzata e ricca di piogge, attraverserà l'Italia tra mercoledì sera e giovedì: il fronte atlantico porterà piogge diffuse al centro Italia e localmente anche al sud. Ai margini il nord, dove ci aspettiamo al limite qualche acquazzone o temporale pomeridiano/sera.

Piogge totali previste fino alle prime ore di venerdì:





Da venerdì si aprirà una fase più stabile (specie al centro e al sud) grazie ad un'avvezione mite oceanica che riporterà le temperature oltre i 20°C. Di questo ne parleremo meglio nel prossimo aggiornamento!