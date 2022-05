Meteo: TEMPERATURE in forte aumento, sono giorni ESTIVI

L'anticiclone si rafforza sempre più su tutta Italia, tanto da determinare condizioni meteorologiche tipicamente estive. I cieli sono sereni quasi ovunque, eccetto qualche nube bassa a ridosso delle coste tirreniche, mentre le temperature crescono senza freni soprattutto al nord.Oggi sarà un'altra giornata molto stabile e piuttosto calda per il periodo. I cieli saranno sereni su tutta la penisola, mentre le temperature massime sfioreranno i 29-30°C in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. I picchi più alti saranno raggiunti su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto, Friuli, Umbria, zone interne del Lazio e della Toscana, Tavoliere delle Puglie, Basilicata e zone interne della Sardegna. Sulle coste soffierà una fresca brezza.

Il caldo persisterà anche nei prossimi giorni, seppur in un contesto leggermente più movimentato grazie al ritorno dei temporali.