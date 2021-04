Meteo: temperature in crollo al nord, arriva l'aria fredda con neve a quote basse

Ci siamo! Sta per inserirsi l'aria artica a partire dal nord-est!

L'aria fredda artica sta cominciando pian piano ad affluire sulle regioni settentrionali. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione ad avvertire il calo vertiginoso delle temperature grazie al soffio freddo della bora, che a Trieste ha già portato la colonnina di mercurio ad appena +3°C.



Nei prossimi minuti e nelle prossime ore l'aria fredda dilagherà anche sul resto del Friuli, in Veneto, in Trentino, in Emilia Romagna e in Lombardia orientale, dopodiché scivolerà anche sul centro Italia nella seconda parte della giornata.



Cosa comporterà questo calo delle temperature? La quota neve scenderà rapidamente fino a portarsi in pianura sul nord-est. Le nevicate più consistenti riguarderanno il Friuli Venezia Giulia: i fiocchi di neve potranno raggiungere Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ma è difficile la formazione di accumuli. Più probabile la presenza di neve al suolo oltre i 200-300 metri di quota.



Nevicate più sparse e deboli su Veneto, Lombardia orientale, Trentino ed Emilia Romagna: qualche fioccata arriverà fino in pianura ma senza accumuli. Non mancheranno isolati temporali tra Lombardia, Trentino e Veneto nel pomeriggio, capaci di portare altri rovesci di neve fino in pianura.



Tra pomeriggio e sera l'aria fredda invaderà anche Marche, Umbria e Abruzzo dove porterà neve oltre 400-600 metri di quota. Temperature più alte invece sul lato tirrenico e sul nord-ovest, dove avremo anche tempo più stabile.