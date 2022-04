Meteo: temperature ancor più su! Quanto durerà l'anticiclone?

L'alta pressione domina su tutta Italia e lo farà almeno fino alla mattina di sabato, concedendo da nord a sud temperature di assoluto rilievo per il periodo! Nelle prossime 48 ore avremo un costante aumento termico che porterà la colonnina di mercurio su valori simil estivi al nordovest e sul lato tirrenico, con picchi di 26-27°C.Le correnti nordafricane, inoltre, inviano nubi di pulviscolo sahariano sulle isole maggiori e al sud, rendendo i cieli sporchi e lattiginosi.

Nel corso di sabato e poi soprattutto durante la giornata di Pasqua avremo un netto peggioramento del tempo ad opera di correnti molto più fredde nord-orientali. L'aria fredda porterà ad un sensibile calo termico nel corso di domenica 17, più tangibile sul lato adriatico e al sud. Ci aspettiamo acquazzoni e qualche temporale di breve durata dapprima al nord (sabato sera) e poi al centro e al sud tra mattina e pomeriggio di Pasqua.

Il freddo si farà sentire anche nella giornata di Pasquetta, ma in un contesto più soleggiato. Il vento di maestrale sarà protagonista su gran parte del basso Adriatico e al sud sia nel giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta, andando ad acutizzare la sensazione del freddo.