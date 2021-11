METEO: temibile "V-shaped storm" in Sicilia, nubi e nebbie sul resto d'Italia?

Il maltempo, quello più intenso e dannoso, si sta concentrando nelle ultime ore solo su ristrette aree geografiche della nostra penisola, in particolare sulla Sicilia. Altrove troviamo tante nubi, ma le piogge sono localizzate perlopiù su Sardegna, Lazio e Alpi piemontesi. La situazione più critica la troviamo in Sicilia, dove da ieri è in azione un pericoloso "V-shaped storm", nato in corrispondenza della convergenza di aria calda subtropicale e ricchissima di umidità (raccolta dal basso Mediterraneo) e aria più fresca nord-occidentale. Questo scontro favorisce moti convettivi eccezionali, che portano l'aria calda e l'umidità a salire sin verso quote vertiginose favorendo la formazione di imponenti cumulonembi ricchi di precipitazioni.

Il vastissimo temporale che viene a svilupparsi mostra dal satellite la tipica forma a "V" e si rivela piuttosto persistente considerando che l'intero sistema ciclonico è bloccato nel Mediterraneo. I pesanti nubifragi che stanno colpendo la Sicilia ormai da quasi 24 ore, hanno generato accumuli superiori ai 200 mm nel trapanese e quasi oltre 100 mm nell'agrigentino (vedi qui l'alluvione lampo su Sciacca).



Nelle prossime ore il vasto temporale tenderà lentamente a muoversi verso est, inglobando anche i settori orientali della Sicilia. Parte del temporale, inoltre, raggiungerà la Sardegna dove porterà piogge a tratti abbondanti.

Previsti dei fenomeni in giornata anche su Calabria meridionale e Lazio, ma di gran lunga più deboli. Altrove tante nubi e anche banchi di nebbia specie sul lato adriatico, ma senza piogge.