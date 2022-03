Meteo: tappeto di nubi su tutta Italia, torna il "bel tempo" al nord (cioè la pioggia)

La tanto attesa perturbazione atlantica è arrivata a destinazione nel Mediterraneo: lo scatto satellitare delle 8 ci mostra un vero e proprio tappeto di nuvole su tutta Italia, frutto delle ingenti quantità di umidità richiamate da sud e da ovest, segno distintivo delle perturbazioni atlantiche.Dopo tanto tempo è anche tornata la pioggia: qualche millimetro è già precipitato sul nordovest e sul lato tirrenico centro-settentrionale, ma siamo solo all'inizio del peggioramento. Le piogge diverranno via via più estese e forti su Liguria centro-orientale, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna. Piogge in intensificazione, seppur ancora in modo disorganizzato, anche su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Dopo tanta siccità potremmo definire il ritorno delle nuvole e della pioggia paradossalmente come "bel tempo".

Piogge sparse al sud sotto i colpi dello scirocco. Saranno precipitazioni ricche di pulviscolo sahariano, che logicamente andranno a sporcare ogni genere di superficie.

Il maltempo proseguirà fino ad inizio prossima settimana e proprio nel week-end troverà un escalation del freddo tramite una tipica "rodanata.