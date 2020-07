Meteo: tanto Sole dopo una notte tempestosa, peggiora nelle prossime ore?

Un vasto e potente temporale a mesoscala (MCS, ovvero Mesoscale Convective System) ha attraversato la pianura Padana tra ieri sera e questa notte, avvolgendo quasi tutte le regioni e dispensando piogge molto forti, grandine eccezionali e forti colpi di vento. Particolarmente colpite Lombardia, Emilia e basso Veneto, dove sono caduti chicchi di grandine fino a 4-5 centimetri di diametro (in alto un chicco grandine caduto nel reggiano).

Questa mattina la più classica "quiete dopo la tempesta": il Sole splende praticamente ovunque e i temporali della notte si sono letteralmente dileguati. Ma attenzione, perchè il bel tempo è solo momentaneo sulle regioni del nord.

Previsioni per oggi 23 luglio 2020

L'alta pressione continuerà ad indebolirsi nelle prossime ore, pertanto ci aspettiamo un netto aumento di acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera. Saranno colpite dapprima le aree montuose dell'arco alpino, e successivamente anche la pianura Padana. In particolare i fenomeni più intensi potranno interessare Piemonte, Lombardia ed Emilia nelle ore serali.

Nulla da segnalare per il resto della penisola dove continuerà a far caldo e a splendere il Sole.

Domani ci aspettiamo l'apice del peggioramento: il nord Italia sarà invaso da aria più fresca che porterà alla formazione di forti ed estesi temporali, non molto diversi da quelli formatisi ieri sera. Pertanto nubifragi e grandinate minacciano nuovamente le regioni del nord e localmente anche il centro Italia (in primis Marche, Umbria e Abruzzo).