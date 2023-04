Meteo: tanti temporali nelle prossime ore, da nord a sud

Un modesto campo di alta pressione interessa l'Italia, senza però proteggerla dall'instabilità. Aria fresca in quota infatti determinerà oggi la formazione di molti temporali a evoluzione diurna/pomeridiana, per effetto anche dell'irraggiamento solare che si fa sempre più importante visto che ormai siamo ad Aprile inoltrato.

Ecco allora che fra tarda mattinata e pomeriggio di oggi, 19 Aprile, assisteremo allo sviluppo di rovesci e temporali piuttosto diffusi.

Come vediamo dalla mappa qui allegata, i fenomeni interesseranno gran parte delle aree appenniniche del Centro-Sud, risultando più intensi su Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Piogge e temporali torneranno anche al Nord, in particolar modo sul Triveneto: Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno le regioni più colpite, con fenomeni presenti fino a sera soprattutto sul Veneto.

Precipitazioni previste per oggi 19 Aprile dal modello Moloch Ecmwf (Lamma Toscana)

Altrove il tempo sarà generalmente più stabile, con ampie schiarite specialmente sul Nord-Ovest e lungo gran parte delle aree costiere del Centro-Sud, dove difficilmente potranno giungere i temporali interni.