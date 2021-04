Meteo: tante nubi e alcune note instabili, le previsioni per le prossime ore

Risveglio incerto sulle regioni meridionali a causa di una vasta copertura nuvolosa, per fortuna in larga parte sterile. Solo in Sardegna troviamo acquazzoni e isolati temporali, segno che la parte più instabile della perturbazione è ancora situata nel Mediterraneo occidentale.

METEO 17 APRILE 2021 | Stabile sul centro-nord dove avremo cieli sereni e poche nuvole, relegate perlopiù a Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise. Tante nubi invece sulle regioni meridionali, ma con fenomeni in larga parte assenti. Possibili piovaschi sul Cilento, Calabria tirrenica e Basilicata (molto blandi e isolati). Più instabile invece in Sardegna dove avremo temporali ancor più forti nel corso del pomeriggio, specie nelle zone interne.

Possibile anche la formazione di rovesci o temporali pomeridiani lungo l'arco alpino.