Meteo: stabile e soleggiato su tutta Italia, anche oggi temperature da fine maggio!

Siamo arrivati alle battute finali del vasto anticiclone sub-tropicale presente ormai da inizio settimana: da domani il calo della pressione diverrà sempre più marcato per poi favorire, nel week-end, l'arrivo di un fronte freddo.



METEO 1 APRILE 2021 | Il nuovo mese parte col bel tempo da nord a sud e soprattutto ci sarà un ulteriore incremento delle temperature specie sulle regioni meridionali grazie all'indebolimento dei venti di maestrale.



Qualche banco di nebbia è ancora presente sulle coste tirreniche, specie nel Lazio, ma si diraderanno rapidamente in mattinata.

Isolati temporali pomeridiani potranno svilupparsi lungo l'arco alpino e l'Appennino centrale.



Nel pomeriggio le temperature massime raggiungeranno nuovamente i 26°C in pianura Padana e i 25-27°C sul lato tirrenico. Aumento termico anche sulle regioni adriatiche e ioniche dove raggiungeremo i 20-22°C.