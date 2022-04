Meteo: stabile e mite, quando torna il maltempo?

È una giornata stabile su tutta Italia grazie ad un promontorio d'alta pressione ben proteso sul Mediterraneo centrale. Un po' di nubi si intravedono all'estremo sud, ma sono più che altro nubi ricche di polvere sahariana che oscureranno il Sole perlopiù in Sicilia.Le temperature saliranno ulteriormente al nord e lungo le regioni tirreniche, con massime che nel pomeriggio potranno sfiorare i 24-25°C! Leggermente più fresco sul lato adriatico grazie a deboli venti marittimi.

Il bel tempo sarà protagonista indiscusso anche domani su tutta Italia, mentre da sabato qualcosa inizierà a muoversi! Come già anticipato in questo articolo, aria più fresca e instabile proveniente dal centro-nord Europa inizierà ad affluire verso l'Italia andando a demolire gradualmente l'anticiclone.

Da sabato 30 aprile torneremo a fare i conti con acquazzoni e temporali sulle regioni nordoccidentali e sull'arco alpino, con fenomeni localmente intensi su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia. Sul resto d'Italia resisterà il bel tempo.

Da domenica 1 maggio, giorno della festa dei Lavoratori, l'instabilità ingloberà quasi tutto il nord e potrà estendersi anche al centro Italia e parzialmente anche alle isole maggiori. Con l'avvio della prossima settimana avremo acquazzoni e temporali sparsi su tante località da nord a sud, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.