Meteo: stabile e caldo non eccessivo, ma si avvicina una perturbazione

Anche oggi l'Italia si risveglia quasi del tutto sgombra da nubi grazie all'alta pressione africana che continua a dominare la scena nel Mediterraneo. Fortunatamente le caldissime correnti arrivate nei giorni scorsi sono cessate ed ora stiamo vivendo una fase calda ma senza grandi eccessi. Purtroppo continua a mancare la pioggia, vera grande assente degli ultimi due mesi.



Le cose potrebbero cambiare, seppur per qualche ora, nel corso di domani grazie al transito di una rapidissima perturbazione che quantomeno riuscirà a riportare la pioggia su molte località del nord Italia, mentre gran parte del centro-sud resterà ancora una volta alla finestra.



METEO 3 LUGLIO 2021 | Giornata stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione di isolati temporali tra pomeriggio e sera sull'arco alpino e prealpino, in estensione alla pianura Padana tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Isolati fenomeni anche in Appennino tra Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio.

Venti di brezza sulle coste e clima gradevole, mentre farà più caldo nelle aree interne del centro-sud (massime non oltre 35-37°C).



Domani, come detto, il tempo peggiorerà su gran parte del nord: arriveranno nubi, piogge diffuse e locali intensi temporali. I fenomeni più violenti potranno coinvolgere la pianura Padana tra Lombardia, Emilia e Veneto: non escludiamo grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Piogge in arrivo anche in Liguria.