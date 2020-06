Meteo: stabile da nord a sud ma si avvicina il maestrale!

Dopo qualche rapida pioggia al primo mattino al sud, il tempo si sta presentando decisamente stabile su quasi tutta la nostra penisola. Merito dell'anticiclone africano che si sta leggermente esponendo nel Mediterraneo favorendo condizioni meteo tutto sommato stabili e calde (senza eccessi).

La situazione tuttavia è destinata a cambiare rapidamente nelle prossime ore stante l'ingresso di aria più fresca dai Balcani che nei prossimi giorni sarà responsabile di un calo termico, vento forte e temporali (ve ne abbiamo parlato QUI). Insomma l'estate continua ad avere grosse difficoltà nel partire.



Previsioni per oggi 20 giugno 2020





Le correnti balcaniche irromperanno già da oggi pomeriggio e causeranno un rinforzo del maestrale su quasi tutto il sud Italia e il medio-basso Adriatico. Raffiche fino a 40-50 km/h sono attese tra Stretto di Messina e Calabria.

I cieli saranno spesso sereni quest'oggi, eccezion fatta per isolati temporali pomeridiani sull'arco alpino e in Appennino.

Temperature in lieve aumento al nord e regioni tirreniche fino a 27-28°C.