Meteo: SORPRESA (piovosa) su alcune regioni tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre

Alta pressione sull'Italia, ma non inossidabile e soprattutto non per tutti. Questo è il responso delle mappe odierne riguardo al tempo della prossima settimana in Italia.

Tra martedi 20 e mercoledi 21 dicembre una moderata perturbazione atlantica si avvicinerà al settentrione e porterà delle piogge specie sulla Liguria, l'alta Toscana e la parte meridionale della pianura padana. Giovedi 22 il medesimo sistema potrebbe interessare anche il centro e parte del meridione, ma molto più attenuato e con fenomeni blandi.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di martedi 20 dicembre:

Ecco le prime piogge sulla Liguria e l'alta Toscana con neve sopra i 1500 metri. Piogge o pioviggini anche tra Alessandrino, Pavese e Piacentino, per il resto tempo asciutto e molto mite specie al sud.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 21 dicembre:

Piogge su Lombardia, Piacentino e Parmense. Rovesci su Liguria e alta Toscana con neve sopra i 1600-1800 metri. Rovesci anche tra Corsica ed arcipelago toscano e piovaschi sulla Sardegna occidentale. Sul resto d'Italia tempo asciutto e molto mite specie al sud e sulla Sicilia.

