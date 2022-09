METEO: solo una brevissima pausa dal CALDO, sarà ancora INTENSO tra pochi giorni

C'è poco da fare: il caldo ci farà ancora compagnia nel corso della prossima settimana, soprattutto sulle regioni del sud e le isole maggiori dove si raggiungeranno le temperature più alte di questa prima metà di settembre, superando molto probabilmente l'ondata di caldo appena conclusasi. Addirittura si prospettano anomalie di circa 10-12°C oltre le medie!

Al momento è in atto una generale rinfrescata da nord a sud, grazie all'ingresso di aria più gradevole dai quadranti settentrionali. Resiste un po' di afa su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, ma a breve le temperature (assieme all'umidità) scenderanno ovunque. Non mancherà qualche temporale sparso tra mattina e pomeriggio specie sul Meridione. Qualche fenomeno sparso anche al nordest.

La giornata più gradevole sarà quella di domenica, caratterizzata anche da qualche raffica di maestrale sul Meridione e sul medio-basso Adriatico. Le temperature scenderanno quasi ovunque sotto i 30°C.

Purtroppo sarà una pausa relativamente breve: con l'avvento della nuova settimana avrà inizio una nuova ondata di caldo che dapprima avvolgerà tutta Italia (fino a mercoledì mattina), poi si concentrerà soprattutto al sud e sulle isole maggiori (probabilmente fino al termine della prossima settimana).

Insomma le temperature saliranno nuovamente oltre i 33-34°C su tante nostre località, specie al sud, con picchi vicini ai 38-39°C.

Per il nord si prospetta un'iniziale aumento termico accompagnato dal bel tempo, dopodiché a partire da mercoledì potrebbero riaffacciarsi nuvoloni, piovaschi e temporali per effetto di una perturbazione atlantica proveniente dalla penisola iberica (come anticipato in questo articolo).