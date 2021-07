Meteo: Sole su tutta Italia oggi, aria più gradevole al sud

L'alta pressione è ancora protagonista della scena italiana, come si evince dallo scatto satellitare che mostra cieli sereni praticamente sull'intero territorio nazionale. Allo stesso tempo, però il gran caldo di ieri è leggermente mollato la presa grazie all'ingresso di aria poco più secca e fresca.

Il cambio di passo si è concretizzato nella notte, quando le temperature sono scese improvvisamente di qualche grado su tutto il Meridione e allo stesso tempo è scesa anche l'umidità, vero nemico delle ultime afose giornate.

METEO 10 LUGLIO 2021 | Giornata stabile e soleggiata praticamente su quasi tutta Italia, con qualche piccola eccezione sull'arco alpino dove potrebbe svilupparsi qualche isolato temporale pomeridiano.



Temperature in lieve calo rispetto a ieri sia nelle minime che nelle massime. Nel pomeriggio avremo picchi tra i 28 e 34°C, ad eccezione della Sicilia dove potremo sfiorare i 37-38°C nei settori più interni e lontani dalle brezze marine.

Il debole vento renderà il caldo sicuramente più gradevole rispetto ai giorni scorsi, perlopiù al centro-sud.

La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisamente più dinamica e condita da temporali intensi non solo al nord ma anche al centro-sud!