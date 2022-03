METEO: Sole su tutta Italia, ecco le temperature primaverili previste oggi

L'anticiclone domina non solo sull'Italia ma su quasi tutta l'Europa centro-meridionale, alimentato da aria mite (in alta quota) proveniente da sud e finanche da nord dove qualche giorno fa aleggiava un campo anticiclonico sulla Scandinavia. Il risultato è una forte stabilità dell'aria che garantisce cieli sereni in ogni angolo della penisola.Le temperature, oggi, saliranno da nord a sud fino a superare il muro dei 20°C in pianura Padana e diverse località del centro e del sud (specie su Toscana, Lazio, Sardegna). Anche sul resto della penisola si notano temperature molto gradevoli, seppur inferiori ai 20°C.



Tra venerdì e sabato avremo un ulteriore aumento termico su tutto lo Stivale, pertanto non escludiamo i primi 22-23°C della stagione su Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Sardegna.

Il tepore rischia seriamente di lasciar spazio alle umide e instabili correnti atlantiche: già domenica transiterà una rapida perturbazione al sud, poi toccherà anche al centro e al nord fare i conti con le piogge entro fine mese!