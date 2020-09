Meteo: si spalanca la porta atlantica, aumentano nubi e acquazzoni

Manca ormai poco all'equinozio d'autunno, ma su diverse regioni i primi segni di cambiamento del tempo si stanno già manifestando da diverse ore. Le temperature sono in calo sul centro-nord, mentre acquazzoni e temporali interessano Piemonte, Liguria, Lazio, Campania e Valle d'Aosta: sono gli effetti dei primi refoli freschi provenienti dall'Atlantico che, nei prossimi giorni, diverranno via via sempre più marcate e determinanti per il passaggio dall'estate all'autunno.

Vi abbiamo parlato ieri della possibile irruzione fredda attesa nel week-end, mentre per il momento dobbiamo fare i conti con una perturbazione più mite ma comunque instabile, carica di nubi e piogge.

Previsioni per oggi 21 settembre 2020

Instabilità in sensibile aumento nel pomeriggio su gran parte del nord-ovest e delle zone interne del centro Italia. Tanti acquazzoni e temporali tra Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Molise. Isolati temporali anche su Liguria, Sardegna, zone interne di Campania, Basilicata e Puglia.

Piovaschi sparsi su Lombardia, Calabria e arco alpino, in un contesto molto variabile. Nel video maggiori informazioni: