Meteo: si risveglia l'autunno al nord, piogge sparse e locali nubifragi nelle prossime ore

Risveglio grigio e piovoso stamattina su tante località del nord, come non si vedeva da diverso tempo: è il merito di una perturbazione atlantica che finalmente sembra possa spezzare il pessimo andamento instauratosi nel Mediterraneo, caratterizzato da una pesante invadenza dell'anticiclone africano.



Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente su gran parte del nord e coinvolgerà anche alcune regioni centrali, mentre l'estate settembrina proseguirà al sud.

METEO 16 SETTEMBRE 2021 | Piogge sparse possibili su diverse aree del nord, con episodi di forte maltempo a ridosso di monti e colline di Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli. Rischio nubifragi su genovese, spezzino e sull'arco alpino a causa del fenomeno dello stau. Tra pomeriggio e sera possibili forti temporali in Toscana (settori centro-settentrionali), Marche e Umbria.



Stabile al sud, dove avremo cieli sereni o velati. Temperature che saliranno sin verso i 33-34°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Caldo anche in Sardegna.