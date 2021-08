Meteo: si rinforza l'alta pressione africana, inizia un CALDO week-end

L'alta pressione è nuovamente in espansione verso il Mediterraneo ma fortunatamente lo farà in maniera molto meno invadente e pressante rispetto alle scorse settimane. Questo significa che per qualche giorno le temperature saliranno, però senza estremi termici eccezionali.

L'ondata di caldo tenderà poi ad affievolirsi rapidamente nel corso della prossima settimana grazie all'ingresso di aria più fresca dai Balcani che sarà determinante per il ritorno di un po' di acquazzoni e temporali da nord a sud.

METEO 21 AGOSTO 2021 | Giornata stabile su quasi tutta Italia, con delle piccole eccezioni: è probabile la formazione di isolati temporali di calore sull'Appennino. Temperature in aumento ovunque, con massime attorno ai 31-34°C su gran parte d'Italia. Come vedete siamo ben lontani dalle temperature eccezionali degli ultimi due mesi.